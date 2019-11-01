مجلس الوزراء يناقش الاتفاق بشأن موازنة ٢٠٢٠ ويبحث ملف الكهرباء في الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء ٤ كانون الأول (ديسمبر) ٢٠١٩، جلسته الاعتيادية برئاسة مسرور بارزاني وبحضور نائبه قوباد طالباني.

وفي مستهل الاجتماع، جرت مناقشة آخر ما توصلت إليه المباحثات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن مشروع قانون موازنة ٢٠٢٠، وعرض وفد الإقليم- الذي أجرى مباحثاته في بغداد- تفاصيل الاتفاق بين الجانبين.

وأكد مجلس الوزراء تنفيذ ما على إقليم كوردستان من التزامات مع الدفاع عن حقوقه ومستحقاته المالية الدستورية، وتقرر أن يستمر الوفد في جهوده لحين المصادقة على الاتفاق ضمن مشروع الموازنة في مجلس النواب بالتنسيق مع جميع الكتل الكوردستانية والكتل الأخرى لتحقيق المصلحة المشتركة لإقليم كوردستان وعموم العراق.

وفي فقرة أخرى من الاجتماع، ناقش مجلس الوزراء ملف الطاقة الكهربائية في إقليم كوردستان والمعوقات التي تعترض زيادة ساعات التجهيز، وبهذا الصدد قدم وزير الكهرباء كمال محمد صالح تفصيلاً وافياً بالمعلومات عن حجم الإنتاج والعراقيل والتجاوزات على المنظومة الوطنية.

وعلى ضوء ذلك، قرر مجلس الوزراء أن يبذل كل ما بوسعه من أجل رفع معدل تجهيز المواطنين بالطاقة، كما شدد على دعم مشروع العدادات الذكية لقياس حجم الاستهلاك وبما يخدم مصلحة المواطنين، كما تقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتجاوزين على الشبكة الوطنية وفق القانون.