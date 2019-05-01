في اول تعليق بعد انتخابه نيجيرفان بارزاني يؤكد الحفاظ على علاقات حسن الجوار

اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس اقليم كوردستان المنتخب نيجيرفان بارزاني ان الحفاظ على علاقات حسن الجوار مع كافة الدول الجارة من أهم أولويات حكومته.

وانتخب برلمان كوردستان، اليوم الثلاثاء، السياسي المخضرم نيجيرفان بارزاني رئيساً جديداً للإقليم، منهياً بذلك جموداً سياسياً استمر نحو ثمانية أشهر على الرغم من مقاطعة حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني لجلسة اختيار الرئيس.

وقال بارزاني في بيان "رئاسة الاقليم ستكون مظلة لوحدة الأطراف السياسية والمكونات الدينية والقومية الكوردستانية كافة في سبيل الحفاظ على ثقافة التعايش والسلام والأمان لشعب كوردستان".

وأكد بارزاني على ان "الحوار هو خيارنا لحل كافة القضايا بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وسنعمل على الحفاظ على علاقات حسن الجوار والاحترام مع كافة الدول الجارة".

واشار الى أن "تثبيت دعائم الأمن والاستقرار الاجتماعي وحماية الحقوق الفردية ستكون من أهم أولوياتنا".

وأكد الرئيس المنتخب على أن حكومته ستسعى الى تقوية مكانة اقليم كوردستان على الصعيدين الاقليمي والدولي بشكل أكبر.

ويقول مسؤولون إن نيجيرفان بارزاني سيؤدي القسم رئيساً بعد عطلة العيد ضمن مراسم رسمية يحضرها كبار زعماء ودبلوماسيون.

ومن مجموع الحاضرين البالغ 81 نائباً، صوت 68 نائباً لنيجيرفان بارزاني رئيساً لإقليم كوردستان. وحصل المرشحون الاربعة الآخرون على باقي الأصوات.

وينتمي نيجيرفان بارزاني (52 عاما) الى الحزب الديمقراطي الكوردستاني وهو الحزب الذي حصد 45 مقعداً من مجموع 111 مقعداً في البرلمان خلال الانتخابات التشريعية متصدراً بذلك على حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير (كوران).

ورشح الحزب الفائز مسرور بارزاني لرئاسة الحكومة. ويحتفظ السياسي الشاب- الذي شغل منصب مستشار مجلس أمن الاقليم- بعلاقات واسعة مع مختلف دول العالم، إلا أن جملة تحديات سياسية واقتصادية تنتظر حكومته في ظل المستجدات في المنطقة.

وبعد أن يؤدي اليمين القانونية، سيدعو نيجيرفان بارزاني، المرشح مسرور بارزاني لتشكيل حكومة جديدة وعرضها على البرلمان للمصادقة عليها خلال 30 يوماً.

وسبق أن شغل نيجيرفان بارزاني منصب رئيس الحكومة لفترات متعاقبة، وينظر إليه على انه احد مهندسي انتعاش الاقليم الذي اصبح واحة الاستقرار في العراق.

سوار أحمد