العراق

عودة 60 ايزيديا من الأراضي السورية الى سنجار

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
عودة 60 ايزيديا من الأراضي السورية الى سنجار
ارتكب تنظيم داعش أفظع الجرائم بحق الايزيديين عام 2014
خلية الاعلام الامني الايزيديين داعش

اربيل (كوردستان 24)- اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، عودة ما لا يقل عن 60 ايزيديا من الأراضي السورية الى قضاء سنجار.

وأفادت الخلية في بيان ان "جهاز الأمن الوطني اشرف على عودة 12 عائلة ايزيدية يصل عدد أفرادها الى ٦٠ شخصا من مخيم نوروز السوري إلى مناطق سكناهم في قضاء سنجار بعد هروبهم من داعش عام 2014".

وأكد البيان انه جرى التدقيق في وثائقهم الرسمية والتأكد من سلامة موقفهم الأمني.

واشرف الجهاز قبل عشرة أيام على عودة 70 شخصا من المخيم المذكور وتأمين المستلزمات الضرورية لهم.

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