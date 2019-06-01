"حكومة كوردستان" تتصدر مباحثات مسرور بارزاني مع وفد امريكي

اربيل (كوردستان 24)- تصدرت خطوات تشكيل الكابينة الحكومية لاقليم كوردستان المباحثات التي جرت بين رئيس وزراء اقليم كوردستان المكلف بتشكيل الحكومة مسرور بارزاني ووفد امريكي رفيع.

وجاء ذلك اليوم الاثنين، خلال استقبال بارزاني لنائب وزير الخارجية الامريكي لشؤون العراق وايران آندرو ييك والوفد المرافق في اربيل.

وتباحث الجانبان اخر التطورات السياسية في المنطقة وتعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة واقليم كوردستان في كافة المجالات.

وسلط بارزاني الضوء على آخر التطورات والخطوات التي جرت مؤخرا ضمن مساعي تشكيل الكابينة الحكومية فيما أكد ان التشكيلة الحكومية ستكون جاهزة للتقديم للبرلمان ضمن الموعد المحدد.

وجدد بارزاني التاكيد على ضرورة حل كافة القضايا الخلافية بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية استنادا لبنود الدستور العراقي.

وهنأ ييك والوفد المرافق له مسرور بارزاني بمناسبة تسلمه المنصب الجديد مؤكدا استعداد بلاده لتقديم الدعم والمساعدة لكوردستان في مختلف المجالات.

سوار احمد