"سوريا الديمقراطية" توضح بخصوص اتصالات مع رفعت الاسد

اربيل (كوردستان 24)- نفت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الاثنين، وجود اي اتصالات مع رفعت الاسد عم الرئيس السوري بشار الاسد.

وجاء في بيان "عمدت وسائل إعلام إلى نقل خبر مفاده وجود قنوات اتصال بين المدعو رفعت الأسد ومجلس سوريا الديمقراطية، واتفاق الطرفين على جملة من النقاط، بمباركة التحالف الدولي، والترخيص لجمعية مشبوهة عائدة لرفعت الأسد لمزاولة عملها في مناطق الإدارة الذاتية تحت غطاء إنساني".

وأكد البيان ان تلك الشائعات المتداولة عبر وسائل الإعلام، "بعيدة كل البعد عن الصحة" وتسعى لتقويض جهود المجلس في مسعاه لحل الأزمة السورية عبر الحوار المجتمعي والتشاركية وفق مسارها السياسي.

سوار أحمد