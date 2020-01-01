بالصور | كوردستان تحتفل بالعام الجديد بالدبكات والألعاب النارية

أربيل (كوردستان 24)- احتفلت مدن إقليم كوردستان بالعام الميلادي الجديد 2020 بالألعاب النارية وإحياء الحفلات التقليدية وسط آمال بأن يعم الأمن والسلام العالم.

ففي أربيل أطلق المحتفلون الألعاب النارية في الهواء وذلك عند القلعة التاريخية التي تزينت بعبارات الترحيب بالعام الميلادي الجديد.

ولم يختلف المشهد عن السليمانية، إذ أنارت الألعاب النارية سماء المدينة مع دخول العام الجديد مثلما هو الحال بالنسبة لمدينة دهوك.

أما في مدينة حلبجة فقد نظم مستقبلو العام الجديد 2020 سلسلة من الدبكات الكوردية التقليدية كما أطلقوا الألعاب النارية في الهواء.