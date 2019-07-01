مكتب عبد المهدي يعلن مضمون الاجتماع مع مسرور بارزاني

اربيل (كوردستان 24)- أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الثلاثاء، عن تفاصيل الاجتماع مع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني في بغداد.

واجتمع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني مع كل من الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في بغداد.

وكانت لقاءات بارزاني ضمن اطار زيارته الى بغداد لبحث مستجدات العلاقة بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وجاء في بيان لمكتب عبد المهدي ان "الحكومة الاتحادية ترحب بأجواء التعاون والتفاهم مع حكومة الاقليم والحكومات المحلية من اجل تعزيز التكامل وحل جميع الاشكالات لمصلحة جميع العراقيين وتحت سقف الدستور ووحدة شعبنا وبلدنا".

وأكد البيان على ان "بارزاني حرص على ان تكون بغداد اول محطة له بعد استلامه مهام منصبه رئيسا للحكومة، مؤكدا استعداد حكومة الاقليم للعمل المشترك والتعاون وتعزيز العلاقات الإيجابية مع الحكومة الاتحادية لحل جميع المسائل العالقة وفق الدستور."

واكد مسرور بارزاني في اول خطاب له بعد تسنمه مهامه كرئيس وزراء على أن زيارته لبغداد تهدف لإظهار "حسن النوايا" بإتجاه حسم كافة الخلافات المعلقة بين الجانبين.

ووصل بارزاني الى العاصمة الاتحادية بغداد في وقت سابق من اليوم في اول زيارة له منذ ان تولى منصبه رسمياً قبل اقل من اسبوع.

ويقول مسرور بارزاني إنه يريد بناء "علاقة راسخة ومستقرة" مع بغداد مشيراً الى أن ذلك سيكون من اولويات برنامج حكومته.

سوار أحمد