كوردستان تحسم موعد انتخاب رئيسها وتجدول "اليمين القانونية"

اربيل (كوردستان 24)- قالت رئاسة برلمان كوردستان الأحد إن النواب سيجتمعون يوم الثلاثاء لانتخاب رئيس جديد للإقليم على أن يؤدي اليمين القانونية بعد عطلة العيد.

ويمثل انتخاب رئيس الاقليم خطوة رئيسية لتشكيل الحكومة بعد مرور نحو ثمانية اشهر من الانتخابات التشريعية التي فاز فيها الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالمرتبة الاولى.

وترشح خمسة مرشحين للمنصب يتصدرهم نيجيرفان بارزاني ثم اوميد عبد السلام قادر ومحمد حمه صالح عمر وريبوار عزيز مصطفى وهيوا عبد الله خدر.

وقال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي في البرلمان أوميد خوشناو لكوردستان 24 إن النواب سينتخبون رئيساً للاقليم يوم الثلاثاء، لكنه سيؤدي اليمين القانونية بعد عطلة عيد الفطر.

ويتعين أن يحصل رئيس الاقليم على 50 + 1 من اصوات النواب البالغ عددهم 111 في برلمان الاقليم. وتستمر هذه العملية إلى أن يتمكن البرلمان من اقرار دستور اقليمي.

ويقول مشرعون كورد إن نيجيرفان بارزاني الأوفر حظاً لشغل المنصب.

وعُلق منصب رئاسة إقليم كوردستان منذ تشرين الثاني نوفمبر 2017 عندما أعلن الرئيس آنذاك مسعود بارزاني عدم نيته للترشح مجدداً. ومنذ ذلك الحين، تم تفويض صلاحيات رئاسة إقليم كوردستان إلى رئيس الوزراء ورئيس البرلمان والسلطة القضائية.

وترشح مسرور بارزاني لرئاسة الحكومة. وفي حال انتخاب الرئيس ستتم دعوة مرشح الحكومة لتشكيل الحكومة في غضون شهر لإقرارها في البرلمان.

ويقول مسؤولون إن نيجيرفان بارزاني قد يحصل على 90 صوتاً بعد اتفاقات وقعها حزبه مع الاتحاد الوطني الكوردستاني والتغيير بالإضافة إلى أحزاب صغيرة اخرى.

وأُجريت الانتخابات الاقليمية في أيلول سبتمبر 2018 وحصد فيها الحزب الديمقراطي 45 مقعداً من بين 111 مقعداً في البرلمان.

وجاء الاتحاد الوطني في المرتبة الثانية بحصوله على 21 مقعداً، بينما حلت حركة التغيير (كوران) بالمرتبة الثالثة بواقع 12 مقعداً.