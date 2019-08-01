بارزاني يعلن دعمه للمرعيد ويؤكد ضرورة التنسيق مع كوردستان

واضاف البيان أنه جرى التطرق الى أوضاع النازحين وسبل عودتهم الى مناطقهم الأصلية.

وذكر البيان أن بارزاني اعلن خلال الاجتماع "عن دعمه الكامل لإدارة الموصل ومهامها ونشاطاتها التي تصب في خدمة المواطنين، وفي تحسين الظروف المعيشية للنازحين".

وجاء في البيان "كما تم، خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة التنسيق الدائم بين إقليم كوردستان ومحافظة نينوى".