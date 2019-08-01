بارزاني يعلن دعمه للمرعيد ويؤكد ضرورة التنسيق مع كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني الاثنين عن دعمه الكامل لمحافظ نينوى منصور المرعيد وإدارته، مؤكداً على اهمية التنسيق مع اقليم كوردستان لتحسين اوضاع المواطنين.
جاء ذلك خلال لقاء عُقد في اربيل بين الزعيم الكوردي ومحافظ نينوى.
وذكر بيان اصدره مكتب بارزاني أنه جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الإدارية والخدمية والأحوال المعيشية لسكان مدينة الموصل وعموم سكان محافظة نينوى.
واضاف البيان أنه جرى التطرق الى أوضاع النازحين وسبل عودتهم الى مناطقهم الأصلية.
وذكر البيان أن بارزاني اعلن خلال الاجتماع "عن دعمه الكامل لإدارة الموصل ومهامها ونشاطاتها التي تصب في خدمة المواطنين، وفي تحسين الظروف المعيشية للنازحين".
وجاء في البيان "كما تم، خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة التنسيق الدائم بين إقليم كوردستان ومحافظة نينوى".
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