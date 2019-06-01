اكتشاف سر مهم عن "الامبراطورية الغامضة" في كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- عثر فريق آثار، على موقع أثري يُعتقد أن تاريخه يعود الى اكثر من ثلاثة آلاف عام، وذلك في واحد من اهم الاكتشافات الاثرية في اقليم كوردستان والمنطقة عموماً.

ويقع القصر المكتشف حديثا في اطراف محافظة دهوك على الجهة التي تمتد على ضفاف دجلة باتجاه سد الموصل، وتم الاكتشاف بعد انحسار مياه السد بحسب جامعة توبنغن الالمانية.

ويتألف الفريق الآثاري الذي اكتشف القصر من علماء آثار المان ومن اقليم كوردستان.

وذكرت جامعة توبنغن في تقرير لها، أن الفريق الالماني - الكوردي المشترك، اكتشف القصر بصورة مفاجئة بعد انحسار نسي لمياه نهر دجلة.

وبحسب العلماء، فان القصر المكتشف عمره 3400 عام، ويعود الى إمبراطورية ميتاني "الغامضة". ويقع قرب منطقة سميل في دهوك.