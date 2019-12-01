طبيبة اوكرانية: لن اغادر كوباني

أربيل (كوردستان 24)- تصر الطبيبة الاوكرانية الينا شاهين على البقاء في مدينة كوباني رغم التوترات في المنطقة خصوصا خلال الاشهر الاخيرة.

وقدمت الينا شاهين مع زوجها علي شاهين من اوكرانيا الى كوباني قبل نحو ثلاثة اشهر، بعد ان تخرجا من كلية الطب.

وايلينا طبيبة مختصة بالامراض الجلدية اما زوجها فمختص بالامراض الباطنية.

وتقول ايلينا لكوردستان 24 "حين اخبرني زوجي عن قلة عدد الاطباء في كوباني، اصريت على فتح مركز طبي في المدينة لمساعدة الناس ومعالجتهم".