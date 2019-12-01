طبيبة اوكرانية: لن اغادر كوباني

أربيل (كوردستان 24)- تصر الطبيبة الاوكرانية الينا شاهين على البقاء في مدينة كوباني رغم التوترات في المنطقة خصوصا خلال الاشهر الاخيرة.
وقدمت الينا شاهين مع زوجها علي شاهين من اوكرانيا الى كوباني قبل نحو ثلاثة اشهر، بعد ان تخرجا من كلية الطب.
وايلينا طبيبة مختصة بالامراض الجلدية اما زوجها فمختص بالامراض الباطنية.
وتقول ايلينا لكوردستان 24 "حين اخبرني زوجي عن قلة عدد الاطباء في كوباني، اصريت على فتح مركز طبي في المدينة لمساعدة الناس ومعالجتهم".
وتضيف شاهين "مثل كل سكان المنطقة.. خلال الشهرين الاخيرين خفت كثيرا من التهديدات التركية ومن اجتياح المنطقة، إلا انني صممت على البقاء وعدم مغادرة المدينة".
وشنت تركيا وفصائل سورية موالية لها عملية عسكرية قبل نحو شهرين على راس العين وتل ابيض ومناطق اخرى من شمال شرق سوريا فيما هددت مرارا باجتياح كوباني.
تحرير سوار احمد
عن تقرير لرضوان بيزار
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