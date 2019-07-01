قريبا.. وفد تجاري بولندي في كوردستان

وعبر المسؤول البولندي عن امتنانه لاقليم كوردستان الذي احتضن اعدادا كبيرة من النازحين واللاجئين على الرغم من الاوضاع الصعبة التي مر بها خلال السنوات الاربع الماضية.

ومن جهته اكد مسرور بارزاني على وجود مناخ ملائم للاستثمارات الاجنبية في اقليم كوردستان لافتا الى ان الحكومة تقدم كافة التسهيلات اللازمة في هذا المجال.

سوار أحمد