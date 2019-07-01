قريبا.. وفد تجاري بولندي في كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- اعلن مسؤول بولندي رفيع عن زيارة مرتقبة لوفد تجاري من بلاده لاقليم كوردستان خلال وقت قريب.
وجاء ذلك، اليوم الاربعاء، خلال استقبال رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني لنائب وزير الخارجية البولندي ماسيج لانغ.
وابدى لانغ سعادته بالاستقرار والامان الذي يشهده اقليم كوردستان مشيرا الى ان هذا الاستقرار يوفر ارضية خصبة للاستثمارات البولندية لافتا الى ان وفدا تجاريا بولنديا سيزور كوردستان قريبا.
وعبر المسؤول البولندي عن امتنانه لاقليم كوردستان الذي احتضن اعدادا كبيرة من النازحين واللاجئين على الرغم من الاوضاع الصعبة التي مر بها خلال السنوات الاربع الماضية.
ومن جهته اكد مسرور بارزاني على وجود مناخ ملائم للاستثمارات الاجنبية في اقليم كوردستان لافتا الى ان الحكومة تقدم كافة التسهيلات اللازمة في هذا المجال.
سوار أحمد
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