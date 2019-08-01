وفاة رجل عراقي بعد ترحيله من امريكا

اربيل (كوردستان 24)- توفي العراقي جيمي الداوود بعد ترحيله من الولايات المتحدة الى العراق.

وجيمي لا يتحدث العربية ولم يذهب الى العراق ابدا قبل ترحيله لكنه رحل في حزيران يونيو الماضي في اطار الحملة التي تشنها إدارة ترامب على المهاجرين العراقيين الذين يواجهون اتهامات جنائية.

وقال إدوارد باجوكا، المحامي لبي بي سي، إن موكله توفي لعدم الحصول على الإنسولين الذي يتناوله للعلاج من داء السكر.

وقال باجوكا إن موكله كان متهما بسوء السلوك والسطو.

وبحسب إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية فإن جيمي واجه 20 تهمة في عقدين من الزمن تضمنت اعتداء بالسلاح، وممارسة العنف الأسري، واقتحام منزل.

وولد الداوود في اليونان وانتقل مع أسرته إلى الولايات المتحدة، وفقا لمحامي الهجرة المسؤول عن ملفه.

وقال باجوكا "لقد وضعوه في أسوأ ظروف على الإطلاق" في إشارة إلى إدارة الهجرة والجمارك، مضيفا: "ما فعلوه معه كان قاسيا حقا، وها هو في النهاية قد مات بسبب تلك القسوة."

ووصفت هيومان رايتس ووتش وفاة جيمي بأنها "صادمة ونتيجة متوقعة لسياسات الهجرة الأمريكية القاسية."

ويرجح أن أسرة جيمي، المقيمة في ديترويت، تدرس خيارات اتخاذ إجراء قانوني.

وفي يونيو 2017، بدأت إدارة ترامب استهداف وترحيل أكثر من ألف عراقي لهم سجلات جنائية. وجاءت عمليات الترحيل بعد اتفاق بين الولايات المتحدة وحكومة العراق مقابل حذف العراق من قائمة الدول التي يُحظر على مواطنيها السفر إلى الولايات المتحدة، وفقا لوكالة أنباء رويترز.

وكان جيمي بين عشرات العراقيين الكاثوليكيين الكلدانيين الذي ألقت سلطات الهجرة القبض عليهم أثناء مداهمات شهدتها مدينة ديترويت وأماكن أخرى في الولايات المتحدة في يونيو/ حزيران 2017.

سوار احمد