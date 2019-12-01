رئيس حكومة إقليم كوردستان يوجه تهنئة للاتحاد الوطني الكوردستاني

اربيل(كوردستان 24)- وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 27 كانون الأول (ديسمبر) 2019، تهنئة بمناسبة انتهاء اعمال المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكوردستاني.

وفيما يلي نص التهنئة:

أتوجه بخالص التهاني إلى السادة في المجلس السياسي الأعلى ومجلس القيادة والاعضاء كافة، بمناسبة نجاح المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكوردستاني، وآمل أن يكون المؤتمر فرصة لخدمة القضايا الوطنية ودعم اكبر لحكومة إقليم كوردستان لكي نتمكن من تقديم افضل الخدمات للمواطنين والدفاع عن حقوقنا الدستورية.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان