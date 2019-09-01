فرست صوفي ضمن وفد عبد المهدي الى الصين

اربيل (كوردستان 24)- ورد اسم محافظ اربيل الجديد فرست صوفي ضمن الوفد المرافق لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الى دولة الصين.

وبحسب وثيقة نشرتها وسائل اعلام محلية فقد ورد اسم صوفي ضمن الوفد الذي سيرافق رئيس الحكومة العراقية الى الصين نهاية الشهر الحالي.

وسيجري عبد المهدي زيارة الى الصين لتدشين مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

ومن المتوقع أن يتم عدد من الاتفاقيات بين العراق والصين خلال هذه الزيارة.