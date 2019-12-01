عبد المهدي يأمر بعملية عسكرية في ثلاث محافظات بينها كركوك

أربيل (كوردستان 24)- أمر رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي السبت بشن عملية عسكرية في ثلاث محافظات بينها كركوك وذلك بعد تصاعد هجمات تنظيم داعش.

وهذه أحدث حملة عسكرية يشنها العراق من بين ست حملات أخرى بدأت في الانبار وشمال بغداد ثم في مناطق نائية في ديالى ونينوى.

وباتت العملية العسكرية التي اُطلق عليها "إرادة النصر" تنفذ بشكل شبه اسبوعي لكنها توقفت على خلفية الاضطرابات التي تشهدها البلاد بسبب الاحتجاجات.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان "بتوجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة... انطلقت صباح اليوم وعلى بركة الله المرحلة السابعة من عملية أرادة النصر، ومن أربعة محاور".

وأضاف البيان أن مختلف صنوف القوات العراقية ستشارك في العملية بالإضافة الى الحشد الشعبي. كما يشارك سلاح الجو العراقي وطيران التحالف الدولي في الحملة.

وجاء في البيان "تأتي هذه العملية لتفتيش وتطهير المناطق والقرى وإلقاء القبض على المطلوبين وتجفيف منابع الإرهاب ولإدامة الاستقرار والأمن ضمن القواطع التي ستشملها هذه المرحلة في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة".

وشُنت العملية بعدما قُتل الكثير من رجال الأمن في الأيام القليلة الماضية وخصوصاً في المناطق المحيطة بخانقين في هجمات تبنى تنظيم داعش معظمها.

وبات تنظيم داعش يعتمد على أساليب حرب العصابات لشن تفجيرات في مناطق عديدة من العراق على الرغم من إعلان هزيمته عام 2017.