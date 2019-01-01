كوردستان تعلن زيادة بأعداد النازحين وانخفاض معدل اللاجئين

اربيل (كوردستان 24)- أعلنت حكومة اقليم كوردستان، عن ازدياد عدد النازحين العراقيين وانخفاض اعداد اللاجئين السوريين خلال شهر تموز يوليو مقارنة بالذي سبقه.

وبلغ عدد النازحين العراقيين في الشهر الماضي 915 الفاً و792 نازحاً ليرتفع المعدل عن شهر حزيران يونيو الذي سجل 763 الفاً و277 نازحاً.

بينما بلغ عدد اللاجئين السوريين 247 الفاً في شهر تموز مسجلاً انخفاضاً طفيفاً بعد أن سجلت السلطات 249 الفا و848 لاجئاً سورياً في حزيران.

وبحسب مركز تنسيق الأزمات، الذي اورد الاحصائية، فان نحو 212 الفاً من النازحين واللاجئين يعيشون في 29 مخيماً داخل الاقليم.

ويقطن الباقون في المناطق الحضرية بالمحافظات.

وأضاف المركز في تقريره أن حركة النزوح والهجرة العكسية مستمرة، ففي الوقت الذي عاد اكثر من 1300 شخص الى ديارهم المحررة نزح 748 شخصاً الى المخيمات.

وقال إن الإنفاق اليومي للنازحين واللاجئين وصل إلى 3.8 مليون دولار الامر الذي يثقل كاهل اقتصاد الاقليم الذي خرج لتوه من ازمة مالية خانقة.

ووفقاً لبيانات مركز التنسيق المشترك فان 40 بالمئة من النازحين هم من العرب السنة، فيما شكل الايزيديون نحو 30 بالمئة، بينما نال الكورد النازحون من المناطق المتنازع عليها 13 بالمئة.

اما المسيحيون فسجلوا نسبة سبعة بالمئة فيما شكلت باقي الاقليات العشرة المتبقية.

وعلى الرغم من اعلان هزيمة داعش في العراق عام 2017 لكن الكثير من النازحين يفضل البقاء في الاقليم بسبب انعدام الخدمات الرئيسية في ديارهم المحررة.