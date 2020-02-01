الخارجية تعيد الطلبة العراقيين الموجودين في ووهان الصينية

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، اليوم الثلاثاء، أن الطلبة العراقيين الموجودين في ووهان الصينية باتوا في طريقهم إلى العاصمة بغداد.

ونشر الحكيم في حسابه على موقع تويتر ان "طلابنا وعوائلهم في مدينة ووهان الصينية في طريقهم الآن إلى المطار، ونقدم شكرنا للسفير والقنصل في بكين على جهودهم".

وكان عراقيون عالقون في مدينة ووهان الصينية قد طالبوا السلطات في بغداد بإجلائهم من بؤرة فيروس كورونا المستجد واعادتهم الى البلاد.

وكانت عدة دول قد أعلنت إجلاء رعاياها من ووهان، منها الأردن والمغرب، إذ قامت سلطات تلك البلدان بإجلاء عشرات الطلبة الذين يدرسون في المدينة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن مستوى المخاطر فيما يتعلق بفيروس كورونا مرتفع جدا، إذ أنه من بين كل 100 مصاب هناك 4 حالات وفيات.

وارتفع عدد الوفيات المؤكدة جراء فيروس كورونا المستجد إلى 304 جميعها في الصين، كما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى أكثر من 13 ألف إصابة، في أكثر من 27 دولة حول العالم.

سوار احمد