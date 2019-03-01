فرنسا تتحرك لإنقاذ "مدانين" من المقصلة العراقية

اربيل (كوردستان 24)- قالت فرنسا الثلاثاء إنها بدأت تحركاً دبلوماسياً يهدف لمنع اعدام اربعة من مواطنيها المدانين في العراق.

وأصدرت محكمة عراقية يوم الأحد حكماً بالإعدام على ثلاثة مواطنين فرنسيين بتهمة الانتماء لتنظيم داعش. وفي اليوم التالي تم اصدار حكم مماثل على فرنسي رابع.

وفي بادئ الأمر، قالت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنها تحترم سيادة العراق لكنها تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ.

إلا أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان قال اليوم إن بلاده تكثف الجهود الدبلوماسية لمنع إعدام المواطنين الاربعة، حسبما نقلت عنه رويترز.

كان مصدر قضائي قال لكوردستان 24 إن الفرنسيين الاربعة ادينوا بثلاث تهم رئيسية الدخول غير الشرعي للبلاد والانضمام لتنظيم داعش فضلاً عن قتال القوات العراقية.

وأضاف المصدر أن المدانين الاربعة قاتلوا إلى جانب تنظيم داعش ضد القوات العراقية خلال الحملة العسكرية لتحرير مدينة الموصل.

وصدر حكم الإعدام وفقًا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب العراقي.

ويبلغ العدد الاجمالي للفرنسيين في السجون العراقية 12 فرنسياً اعتقلتهم قوات سوريا الديمقراطية في سوريا وتم نقلهم إلى العراق في وقت سابق من هذا العام.

ولا يزال هناك ثمانية فرنسيين ولا يعرف ما اذا كانوا سيواجهون المصير نفسه.

ولم يتسن لكوردستان 24 الوصول الى أي مسؤول عراقي للتعقيب على الموقف الفرنسي.

وسبق أن أصدرت المحاكم العراقية احكاماً مختلفة بحق مئات الاجانب ومنها احكام بالسجن المؤبد وبالإعدام. لكن العراق لم ينفذ تلك الأحكام بعد.