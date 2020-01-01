المحتجون يصعّدون في بغداد.. والبصرة تنضم لـ"مهلة" الناصرية

أربيل (كوردستان 24)- تجددت المواجهات صباح اليوم بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب في بغداد بينما انضمت البصرة الى المهلة التي حددتها الناصرية للقوى السياسية والتي هددت بموجبها بقطع الطرق الرئيسية مع بغداد ما لم تتم الاستجابة لمطالب المتظاهرين.

وهذه أحدث حلقات العنف التي تخللت الاحتجاجات المتفجرة في العراق منذ أكثر من ثلاثة أشهر لمطالبة النخبة السياسية الحاكمة بالرحيل.

وقال ناشطون لكوردستان 24 إن قوات مكافحة الشغب حاولت فجر اليوم اقتحام ساحة التحرير حيث يتجمع المعتصمون وسط بغداد، لكن المحتجين تصدوا لها واحرقوا الإطارات. وسمع إطلاق نار حي في ساحة الطيران، وأفادت أنباء بسقوط إصابات.

وقتل أكثر من 450 متظاهراً فيما أصيب آلاف آخرون بجروح مختلفة منذ أن اندلعت الاحتجاجات في تشرين الأول أكتوبر 2019.

يأتي هذا في الوقت الذي أوشكت فيه المهلة التي حددها محتجو الناصرية للقوى السياسية العراقية على النفاد.

وقال أحد الناشطين متحدثاً لكوردستان 24 "تحاول قوات (مكافحة) الشغب فض اعتصامنا في ساحة التحرير.. هذا مرتبط بمهلة الناصرية".

وقال متظاهر مخاطباً الأحزاب السياسية "مهلتنا ايضاً تنتهي غداً".

وانضمت البصرة، اقصى الجنوب العراقي، الى المهلة التي حددتها الناصرية والتي سيلجأ المتظاهرون فيها الى قطع الطرقات الرئيسية والتصعيد.

وأخفقت القوى السياسية العراقية حتى الآن على ترشيح بديل لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي أعلن استقالته استجابة لطلب المرجعية.