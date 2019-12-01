بارزاني وجيفري يعربان عن قلقهما من تدهور الاستقرار في العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم السبت، مبعوث الرئيس الأمريكي في التحالف الدولي جيمس جيفري والوفد المرافق له.

خلال اللقاء، أشاد جيفري بالتقدم والاستقرار السائدين في إقليم كوردستان، مؤكداً على تعزيز علاقات بلاده مع الإقليم.

ووجه التعازي والمواساة الى الرئيس بارزاني وشعب كوردستان باستشهاد كوكبة من البيشمركة جراء الهجمات الإرهابية الأخيرة لداعش.

وفي جانب آخر من اللقاء أكد الجانبان على ضرورة التنسيق والعمل المشترك بين الجيش الأمريكي وقوات البيشمركة في الحرب ضد داعش الإرهابي.

أما الأوضاع السياسية والمتغيرات الأخيرة في العراق ومطالبات المتظاهرين، فقد كانت محوراً آخراً للقاء، وعبر الجانبان عن قلقهما البالغ حيال زيادة العنف وتدهور الاستقرار في العراق وتأثيرهما على إعادة تنظيم داعش لصفوفه وزيادة مخاطره وتهديداته.

وفي الاجتماع ذاته، جرى بحث آخر المتغيرات والمعادلات الميدانية في شمال شرق سوريا، وتم التأكيد على الحيلولة دون حصول أي تغيير ديموغرافي في المنطقة، ومنع تعرض الكورد في سوريا مرة أخرى الى المآسي والويلات والهجرة.

وبصدد الأوضاع في غرب كوردستان، أعلن مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لشؤون سوريا، إنهم بحاجة الى مشورات ومساعدات الرئيس بارزاني.