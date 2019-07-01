الكويت يتسلم 270 مليون دولار من العراق

اربيل (كوردستان 24)- تسلمت الكويت مبلغ 270 مليون دولار إضافي كتعويضات عن اضرار نجمت عن الغزو العراقي عام 1990.

واعلنت الامم المتحدة يوم الثلاثاء ان الكويت تسلمت المبلغ في إطار مساعيها الحصول على كامل التعويضات بعد أكثر من عقد على اعدام رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين.

وتشكلت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة في 1991، وهو نفس العام الذي أخرج فيه التحالف بقيادة امريكا الجيش العراقي من الكويت.

وكلفت اللجنة دفع 52.4 مليار دولار (46.8 مليار يورو) لأفراد وشركات وأجهزة حكومية وغيرها من المنظمات التي لحقت بها خسائر بسبب الاحتلال العراقي للكويت.

وتأتي أموال التعويضات من ضريبة فُرضت على مبيعات النفط العراقي ومنتجاته.

والتزم العراق بدفع الضريبة، باستثناء طلبه تعليقها عام 2014، بسبب الأزمة الاقتصادية وسيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من الاراضي العراقية.