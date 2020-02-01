بالصور | رحلة ثلجية مروعة لسلاسل "الكولبار" في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- "الكولبار" هم مصطلح كوردي يطلق على العتالين الذين يحملون بضائع على ظهورهم عبر الجبال الوعرة لنقلها من إيران الى إقليم كوردستان أو بالعكس.

ومع عدم وجود وسيلة أخرى لكسب الرزق، يقطع الكولبار (العتالون) طرقاً محفوفة بالمخاطر وهم يحملون التبغ والملابس والشاي ورزماً ثقيلة غالبا ما ترتفع الواحدة منها أكثر من متر واحد فوق أكتافهم.

وعلى الرغم من أن هذه المهنة غير قانونية لأنها تدخل في إطار التهريب، بيد أنها باتت ممارسة محلية دفع الكثيرون حياتهم ثمناً لها طيلة السنوات الماضية.

وبحسب تقارير حقوقية فقد قتلت قوات حرس الحدود الإيرانية في عام 2019 نحو 20 حمالاً يعملون في حمل البضائع بين إقليم كوردستان وإيران.