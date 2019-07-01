الحلبوسي: البرلمان سيوفر غطاء سياسيا وتشريعيا لحل خلافات بغداد - اربيل

اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، الثلاثاء، ان مجلس النواب العراقي سيوفر غطاء سياسيا وتشريعيا لحل الخلافات مع اقليم كوردستان استنادا للدستور العراقي.

واجتمع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في بغداد في ختام زيارته الى بغداد لبحث مستجدات العلاقة بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وجاء في بيان لمكتب الحلبوسي ان "هناك نية صادقة في مجلس النواب لوضع حلول لكل الخلافات، وسيوفر المجلس الغطاء السياسي والتشريعي لها ووفق ما أقرهُ الدستور العراقي".

وتابع البيان "من جانبه قال رئيس حكومة إقليم كوردستان إن زيارته وأعضاء حكومته لبغداد بعد يوم واحد من تشكيلها هي تعبيرٌ عن النوايا الصادقة للعمل على تصفير كل المشاكل بروح الأخوة والانتماء الوطني".

واكد البيان على ان بارزاني اشار الى ان "الإقليم جزء مهم من العراق، وأن الشعب الكوردي وقواه السياسية شريكٌ أساسي في عملية البناء الديمقراطي الجديد."

ووصل بارزاني الى العاصمة الاتحادية بغداد في وقت سابق من اليوم في اول زيارة له منذ ان تولى منصبه رسمياً قبل اقل من اسبوع.

ويقول مسرور بارزاني إنه يريد بناء "علاقة راسخة ومستقرة" مع بغداد مشيراً الى أن ذلك سيكون من اولويات برنامج حكومته.

سوار أحمد