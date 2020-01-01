رئيس إقليم كوردستان يحذر من "خطر حقيقي" على العراق

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، إن الهجوم الصاروخي على السفارة الأمريكية في بغداد يشكل "خطراً حقيقياً" على أوضاع العراق، مشيراً في الوقت نفسه الى أن تكرار هذه التصرفات "سيخلف آثاراً سلبیة" على البلاد.

وتعرض مبنى السفارة الأمريكية في بغداد مساء الأحد الى هجوم صاروخي قالت واشنطن إنه وقع نتيجة فشل بغداد في كبح الفصائل الشيعية المرتبطة بإيران. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكن الحكومة العراقية قالت إنها فتحت تحقيقاً في الحادث.

وقال نيجيرفان بارزاني في بيان صدر الأحد "ندين الهجوم الصاروخي" معتبراً أن "التصرفات خطر حقيقي على أوضاع واستقرار ومصالح العراق".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها مهاجمة السفارة الأمريكية بالصواريخ وسبقها هجوم هذا الشهر لكنه لم يسفر عن سقوط إصابات.

وأضاف نيجيرفان بارزاني أن تكرار الهجمات "سيخلف آثاراً سلبیة على البلد".

ويوم أمس اتصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو برئيس الوزراء العراقي انتقد فيه فشل الحكومة في كبح جماح "الجماعات المسلحة الخطيرة".

وقال نيجيرفان بارزاني إن "حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية هي واجب الجهات المسؤولة ولا يجوز السماح بانتهاك القوانين والأعراف الدولية واستهداف الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية".