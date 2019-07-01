العلاقات الاقتصادية تتصدر مباحثات نيجيرفان بارزاني وولترز

اربيل (كوردستان 24)- تصدرت العلاقات الاقتصادية بين هولندا واقليم كوردستان المباحثات التي جرت بين رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني و سفير هولندا لدى العراق ماثيو وولترز.

وجاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال استقبال نيجيرفان بارزاني لوولترز والوفد المرافق في اربيل.

وأكد وولترزعلى أن بلاده تتطلع باهتمام إلى تنمية علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان، وأعرب عن الامتنان والتقدير للمساعدات التي قدمها إقليم كوردستان للنازحين واللاجئين.

وتباحث الجانبان حول العلاقات الاقتصادية بين إقليم كوردستان وهولندا سيما بعد تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة لاقليم كوردستان والتي تعطي اولوية كبيرة للاستثمارات الاجنبية.

سوار أحمد