أردوغان يهدد بشن عملية عسكرية في إدلب

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده قد تشن عملية عسكرية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا إذا لم يتم حل الوضع بالمنطقة فورا.

وقال في كلمة بأنقرة "أقولها بكل صدق، إننا نريد إرساء الاستقرار في سوريا، ولن نتردد في القيام بكل ما يلزم إزاء ذلك بما فيها استخدام القوة العسكرية".

وتابع "لم ولن نبقى متفرجين حيال الوضع في إدلب أو المناطق الأخرى في سوريا".

يأتي هذا في الوقت الذي ازداد فيه القلق من تدفق موجة لاجئين جديدة على تركيا وسط هجمات القوات السورية المدعومة من روسيا.

وقال أردوغان في أنقرة إن بلاده لا يمكنها التعامل مع تدفق لاجئين جديد.

وكان قد قال يوم الأربعاء إن صبر تركيا إزاء الهجمات بدأ ينفد واتهم روسيا بخرق الاتفاقات التي تهدف لتهدئة الصراع بالمنطقة.