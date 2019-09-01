أربيل (كوردستان 24)- تحيي أربيل في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء اليوم العالمي للسلام بمشاركة محلية وعربية وأجنبية واسعة.

وسينطلق المهرجان في الساعة السادسة بالتوقيت المحلي في قاعة سعد عبد الله. ومن بين المشاركين فرقة (كامكاران) الكوردية الموسيقية الشهيرة.

ووجهت دعوات الى العديد من الفنانين المحليين والأجانب للمشاركة في المهرجان. وسينشد المشاركون للسلام بمختلف اللغات عبر الموسيقى والإلحان.

وأصبحت أربيل مثالا يحتذى به في التعايش السلمي كما هو الحال بالنسبة لباقي محافظات إقليم كوردستان التي ظلت بمنأى عن الصراع الذي تشهده المنطقة.

ويوم الخميس الماضي، احتضنت مدينة رانية فعاليات النسخة السادسة لمهرجان "الثقافات المتنوعة" بمشاركة نحو خمسة آلاف شخص من الداخل والخارج.

ويُحيي العالم، اليوم العالمي للسلام في 21 أيلول سبتمبر من كل عام بعدما أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوما مكرّسا لتعزيز مُثل وقيم السلام.