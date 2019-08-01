ايران تعلق حول "المنطقة الآمنة" بشمال سوريا

اربيل (كوردستان 24)- نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية عن وزارة الخارجية قولها إن اتفاق الولايات المتحدة على إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا "استفزازي ومثير للقلق".

ووصف المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي تصريحات المسؤولين الاميركيين واتفاقاتهم حول ايجاد منطقة آمنة في شمال شرق سوريا بانها استفزازية ومدعاة للقلق .

وقال موسوي، ان "الاجراءات من هذا القبيل شانها شان سائر ممارسات المسؤولين الاميركيين مدعاة لزعزعة الاستقرار الى جانب التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا ومن شانها زرع التوتر في المنطقة" .

يأتي هذا بعد أن اتفقت تركيا والولايات المتحدة الأسبوع الماضي على إقامة مركز عمليات مشترك للمنطقة الآمنة على الحدود الشمالية الشرقية لسوريا.

واعتبر موسوي تصرف الاميركيين في شمال شرق سوريا بانه "انتهاك صارخ للسيادة الشرعية ووحدة الاراضي السورية وخطوة تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة".

واكد موسوي انه "من البديهي ان المخاوف الامنية في الحدود الشمالية لسوريا يمكن تسويتها عبر اتفاقات ثنائية مع الجيران في ظل مساع حميدة وليست هناك حاجة لتدخل القوى الاجنبية" .

ولا يزال هناك خلاف بين أنقرة وواشنطن بشأن الخطط المتعلقة بشمال شرق سوريا التي تشكل وحدات حماية الشعب فيها القسم الأساسي من القوات التي دعمتها الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم داعش.

وتهدف المنطقة الآمنة المقترحة إلى تأمين قطاع بري يمتد لمسافة تزيد على 400 كيلومتر بطول حدود سوريا الشمالية الشرقية مع تركيا.

سوار احمد