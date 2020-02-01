الجيش السوري على بعد كيلو مترين من سراقب وطريق ادلب "بات مفتوحا"

أربيل (كوردستان 24)- حقق الجيش السوري أمس الاثنين تقدما نوعيا في ريف إدلب، وبات على بعد كيلومترين من مدينة سراقب الاستراتيجية.

وذكرت وكالة سانا ان الجيش السوري سيطر على قريتي كدور ورويحة بريف إدلب الجنوبي، بينما نقلت صحيفة "الوطن" السورية عن مصادر ميدانية، أن وحدات الجيش سيطرت على بلدة النيرب الواقعة غرب سراقب وغرب الطريق الدولية حلب – اللاذقية، ثم وصلت إلى الضفة المقابلة من الطريق، وسيطرت على بلدة الترنبة الواقعة على بعد كيلومترين عن مدينة سراقب.

وباتت القوات السورية على بعد قرابة ثمانية كيلومترات من خطوط الدفاع الأولية عن مدينة ادلب، أكبر المدن الخارجة عن سيطرة الاسد، والتي تخضع لسيطرة "هيئة تحرير الشام" "جبهة النصرة سابفا.

سوار احمد