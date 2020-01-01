کوردستان

وزير الدفاع الايطالي يصل اربيل

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وزير الدفاع الايطالي يصل اربيل
وزير الدفاع الايطالي يصل اربيل
اقليم كوردستان وزير الدفاع الايطالي مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- وصل وزير الدفاع الايطالي لورينزو غويريني، مساء اليوم الثلاثاء الى عاصمة اقليم كوردستان، اربيل.

وهذه الزيارة الثانية للوزير الايطالي خلال مدة نحو شهر لاقليم كوردستان حيث زار غويريني الاقليم في 17 كانون الاول ديسمبر والتقى رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وجرى استقبال الوزير الايطالي من قبل عدد من مسؤولي حكومة الاقليم، وعلى رأسهم وزير البيشمركة شورش اسماعيل.

ومن المقرر ان يلتقي غويريني مع المسؤولين السياسيين والعسكريين في حكومة كوردستان للتباحث في عدة ملفات امنية.

وايطاليا ضمن الدول التي قدمت الدعم اللوجستي لقوات البيشمركة في حربها ضد تنظيم داعش، كما انها تقوم بتدريب البيشمركة.

سوار احمد

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