بحضور مسرور بارزاني.. مراسم انجاز مشروع استراتيجي باربيل

أربيل (كوردستان 24)- بحضور رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني تمت، اليوم الثلاثاء، مراسم انجاز مشروع (شارع 120 متر) الاستراتيجي في أربيل.

وشارع 120 متر، هو الطريق الخامس الذي يحيط بالمدينة على شكل دائرة، وبدأ العمل به ضمن ثلاث مراحل وبكلفة 88 مليون دولار.

وقال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني في كلمة له خلال مراسم الافتتاح ان "انجاز هذا المشروع بعقل كوردي وبإشراف وخبراء من كوردستان، هو أمر يدعو للافتخار".

ودعا بارزاني مواطني اقليم كوردستان الى الحفاظ على سلامتهم وتوخي الحذر اثناء القيادة في الطرق السريعة في اقليم كوردستان.

وبدات المرحلة الاولى للمشروع عام 2013 وحتى 2016، اما المرحلة الثانية فقد انتهت عام 2018، في حين تم اعلان انجاز المشروع اليوم.

وتم انجاز الشارع الذي يبلغ طوله الاجمالي 37 كيلو مترا، تحت اشراف وبتصميم مهندسين من اقليم كوردستان.

وتساهم هذه الطرق التي تصمم على شكل حلقات حول العاصمة اربيل في تخفيف الازدحام في المدينة.