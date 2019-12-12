بحضور مسرور بارزاني.. مراسم انجاز مشروع استراتيجي باربيل

أربيل (كوردستان 24)- بحضور رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني تمت، اليوم الثلاثاء، مراسم انجاز مشروع (شارع 120 متر) الاستراتيجي في أربيل.
وشارع 120 متر، هو الطريق الخامس الذي يحيط بالمدينة على شكل دائرة، وبدأ العمل به ضمن ثلاث مراحل وبكلفة 88 مليون دولار.
وقال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني في كلمة له خلال مراسم الافتتاح ان "انجاز هذا المشروع بعقل كوردي وبإشراف وخبراء من كوردستان، هو أمر يدعو للافتخار".
ودعا بارزاني مواطني اقليم كوردستان الى الحفاظ على سلامتهم وتوخي الحذر اثناء القيادة في الطرق السريعة في اقليم كوردستان.
وبدات المرحلة الاولى للمشروع عام 2013 وحتى 2016، اما المرحلة الثانية فقد انتهت عام 2018، في حين تم اعلان انجاز المشروع اليوم.
وتم انجاز الشارع الذي يبلغ طوله الاجمالي 37 كيلو مترا، تحت اشراف وبتصميم مهندسين من اقليم كوردستان.
وتساهم هذه الطرق التي تصمم على شكل حلقات حول العاصمة اربيل في تخفيف الازدحام في المدينة.
ويتميز هذه الطريق السريع بعدم وجود توقف فيه أو استدارات، فقد صمم بشكل يتمكن فيه السائقون من تغيير وجهتهم دون إحداث اي تعطيل للسيارات الاخرى.
وقال وزير البلديات والسياحة ساسان عوني لكوردستان 24 ان "انجاز المشروع جاء بعد توجيها من رئيس الحكومة مسرور بارزاني بضرورة الاسراع في انجاز المشاريع الخدمية".
وبدأ إقليم كوردستان في استئناف العمل في مشاريع عمرانية كثيرة توقفت بسبب الحرب ضد داعش والأزمة المالية التي أعاقت اقتصاد الإقليم.
والشوارع الرئيسية في أربيل هي 30 و40 و60 و100 فضلاً عن طريق 120 الذي تم انجازه بشكل كامل اليوم، وتشير هذه الأرقام الى عرض الطرق بالمتر.
وبسبب طريقة تقسيم الطرق التي تحيط بالمدينة على شكل حلقات فان البعض بات يطلق على أربيل اسم "مدينة العنكبوت" نظرا للمشهد الذي تبدو عليه المدينة من السماء.
سوار احمد
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