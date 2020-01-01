قيادي في المجلس يطالب الادارة بتوضيحات ويؤكد: بيان المفقودين غامض

أربيل (كوردستان 24)- طالب قيادي في المجلس الوطني الكوردي الادارة الذاتية بتوضيحات حول البيان الذي اصدرته الادارة بحق مصير المفقودين العشرة.

واطلق قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني في وقت سابق مبادرة لتقريب وجهات النظر بين الادارة الذاتية والمجلس الوطني الكوردي، لاقت ترحيبا من المجلس الذي طالب الادارة بخطوات لبناء الثقة.

وقدم المجلس الكوردي قائمة باسماء عشرة من اعضائه المفقودين الى الادارة الذاتية التي عمدت بدورها الى اصدار بيان بشأن مصيرهم.

وقال محسن طاهر لكوردستان24 "لدينا ملاحظات على البيان وخصوصا حول مصير المفقودين الذين لم يعرف مصيرهم".

واضاف طاهر "هؤلاء المفقودين لهم عائلات ومرتبطون بجهات سياسية وحزبية ومن حقها ان تصل الى تصور مقنع حول مصير هؤلاء المفقودين".

ومن بين عشرة اسماء لمفقودين قُدمت للادارة الذاتية انكرت الاخيرة معرفتها بمصير 8 منهم، وتقول الادارة ان هؤلاء فُقدوا قبل تشكيل الادارة الذاتية بينما يحملها المجلس الكوردي مسؤولية فقدانهم.

وقالت الادارة في بيان "إن تقصي مصير المفقودين واجب أخلاقي وقانوني يتطلب عملا مشتركا جبارا ودقيقا، ويحتاج لتعاون جميع الأطراف الفاعلة على الأرض، وتتحمل مؤسسات الإدارة الذاتية في شمالي شرقي سوريا المسؤولية القانونية لمتابعة ملفاتهم والوصول الى النتائج المطلوبة".

وبرزت خصومة سياسية كبيرة بين المجلس والادارة منذ بدء الاحتجاجات في سوريا وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين.

وجرى توقيع عدة اتفاقات بين المجلس الكوردي والادارة الذاتية خلال السنوات السابقة إلا انها لم تنجح وسط اتهامات متبادلة بالتنصل من تنفيذ الاتفاقات.

ويقول مراقبون ان هذه المبادرة لديها فرصة كبيرة في النجاح، لا سيما ان هناك رغبة دولية ودفعا باتجاه توحيد الموقف الكوردي.

تحرير سوار احمد

عن تقرير لأكرم صالح