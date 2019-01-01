اسايش اربيل تصدر بيانا حول هجوم استهدف مطعما

اربيل (كوردستان 24)- أصدرت مديرية اسايش اربيل بيانا حول الهجوم المسلح الذي وقع في مطعم بالمدينة.

وجاء في البيان:

بيان من اسايش اربيل

وقع هجوم مسلح اليوم الاربعاء في مطعم في اربيل وللأسف اسفر عن مقتل احد العاملين في القنصلية التركية ومواطن آخر واصابة شخص.

ونحن إذ نند بشدة بهذه الحادثة ونعزي عوائل الضحايا فإننا نطمئن مواطني اربيل والمقيمين فيها وبالأخص الدبلوماسيين بأننا لن نسمح بأن يتزعزع الأمن والاستقرار في المدينة وقد بدأت التحقيقات وسينال الجناة جزاءهم العادل.

مديرية اسايش اربيل