الكونغرس الامريكي يكرم فتاة كوردية من كركوك

اربيل (كوردستان 24)- كرم الكونغرس الامريكي الفتاة الكوردية سارة محمد خليل شواني نظرا لتفوقها في دراستها وعملها في المجال الاغاثي.

وتم اختيار سارة مع مجموعة صغيرة من الطلبة ليتم تكريمهم من قبل الكونغرس.

وقالت شواني لكوردستان24 "تم تكريمي بسبب تفوقي في الدراسة وحصولي على درجات ممتازة، كما أن مشاركتي في العمل الانساني والإغاثي ومساعدة المشردين كان السبب الآخر".

وحضرت سارة حفل التكريم بالزي الكوردي الذي لاقى استحسانا كبيرا لدى الحضور وفق ما أفادت.

وقدمت عائلة سارة المنحدرة من كركوك الى الولايات المتحدة الامريكية منذ عشرة أعوام وتقيم حاليا في ولاية يوتا.

وشارك في جلسة التكريم العشرات من اعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ الامريكي.

سوار أحمد

شارك في التغطية كاوا حسن