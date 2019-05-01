العراق يعتزم صرف منحة 1.5 مليون دينار لكافة الاسر النازحة

اربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، الأحد، عزمها على الإسراع في صرف منحة المليون ونصف المليون دينار لكافة الأسر النازحة، تشجيعاً لعودتهم إلى مناطقهم.

وجاء ذلك في بيان للوزارة على لسان الوزير نوفل بهاء موسى خلال زيارته لمخيم النبي يونس في النهروان.

ووجه الوزير، بمفاتحة محافظة بغداد لمنح الكرفانات للعوائل التي تسكنها في مجمع النهروان وزيونة، والتي ترغب بالعودة إلى مناطقها لتكون بديلاً مؤقتاً عن الدور المهدمة.

وشهد العراق موجة نزوح كبيرة بعد احتلال تنظيم داعش لمساحات كبيرة من الاراضي العراقية حيث استقبل اقليم كوردستان الغالبية العظمى من النازحين والتي قدرت بمليونين ونصف المليون نازح.