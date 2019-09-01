احزاب كوردستانية تعلن خوض انتخابات كركوك بقائمة موحدة

اربيل (كوردستان 24)- أعلنت احزاب وقوى سياسية كوردستانية في محافظة كركوك الاثنين عن خوض انتخابات مجالس المحافظات في كركوك بقائمة موحدة.

وجاء الإعلان بعد أن عقد ممثلو تلك الاحزاب اجتماعا في المدينة المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان..

وتلا مسؤول الحركة الاسلامية في كركوك حسن الشيخاني بياناً في مؤتمر صحفي مشترك، أعلن فيه المشاركة في الانتخابات بقائمة انتخابية موحدة.

وأضاف انه تقرر تسميتها بقائمة "كركوك الكوردستانية".

ودعا البيان مجلس محافظة كركوك الى عقد جلسته بأسرع وقت ممكن للمصادقة على اسماء المرشحين في القائمة، مطالباً الناخبين بتحديث سجلهم الانتخابي.

وعُقد اجتماع الاحزاب في مقر الحزب الشيوعي الكوردستاني في كركوك.

وقاطع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اكبر الاحزاب الكوردية، الاجتماع بعد رفضه المشاركة بأي عملية سياسية ما لم تنتهِ "الحالة العسكرية" في المدينة.

وقال نائب مسؤول الاتحاد الوطني الكوردستاني في كركوك روند ملا محمود خلال المؤتمر، إنه تم ابلاغ الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالاجتماع، مشيرا الى انه يؤيد ان تخوض الاحزاب الكوردستانية انتخابات مجالس المحافظات في كركوك بقائمة موحدة.

وأوضح ان الاتحاد الوطني الكوردستاني سيحاول، خلال اللقاءات والاجتماعات، حث الديمقراطي الكوردستاني على المشاركة في الانتخابات في كركوك والانخراط ضمن القائمة.

وأشار ملا محمود الى ان الاحزاب الكوردستانية تعمل على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل من قبل مجلس النواب العراقي.