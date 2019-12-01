مصرع وإصابة العشرات بتدافع تشييع سليماني في كرمان

أربيل (كوردستان 24)- أفادت وسائل إعلام رسمية بسقوط العشرات من القتلى في تدافع الحشود الضخمة، التي حضرت صباح الثلاثاء مراسم دفن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في مسقط رأسه في كرمان جنوب شرق إيران.

وبحسب وسائل الإعلام فان ما لا يقل عن 35 شخصاً قتلوا فيما أصيب ما يصل الى 50 آخرين بجروح في حادث التدافع خلال المشاركة الشعبية الواسعة.

كان القائد العام للحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي قد أشاد في خطاب أمام الحشود، بسليماني وأقرب مساعديه الجنرال حسين بورجعفري الذي قتل معه.

وقال إن "الشهيد قاسم سليماني أقوى وحي اليوم بعد موته".

ووصل جثمان سليماني إلى مسقط رأسه في كرمان لدفنه.

كان سليماني والقيادي الكبير في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس قد قتلا في غارة أمريكية استهدفت سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة.