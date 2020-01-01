الخزعلي يوجه بـ"الجهوزية" بعد مقتل سليماني والمهندس

أربيل (كوردستان 24)- أمر زعيم حركة عصائب أهل الحق المقربة من ايران قيس الخزعلي، جميع مسلحيه الى "الجهوزية" بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة أمريكية في شارع مطار بغداد الدولي.

وقال الخزعلي في بيان إن على مسلحي حركته "الجهوزية فان القادم علينا فتح قريب ونصر كبير"، مضيفاً "قد يحتاج هذا الأمر هذا الأمر الى مخاض".

وقتلت ضربة أمريكية قاسم سليماني الى جانب القيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وعدد من أفراد الحشد الشعبي داخل سيارتين في شارع المطار ببغداد.

وتقول وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان إن الضربة الجوية "تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل".

كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد قال في بيان له إن اغتيال سليماني استهداف "للجهاد والروح الثورية الدولية"، داعياً اتباعه ممن يحملون السلاح الى التأهب استعداداً لـ"حماية العراق".