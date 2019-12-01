"بارزاني الخيرية" تطلق برنامجا اغاثيا في مستشفيات ومخيمات كوردستان

وقال وزير صحة اقليم كوردستان سامان برزنجي لكوردستان 24 "هناك حاجة ملحة للأدوية والمستلزمات الطبية في اقليم كوردستان، والحكومة العراقية لا تقوم بواجبها كما يترتب عليها من هذا الجانب".

وسيستمر البرنامج لمدة عام، وتشترك في إدارته مؤسسة بارزاني الخيرية ومؤسسة القديسة الخيرية الأخيرة، والتي تصف نفسها بأنها "الذراع الإنساني لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة"، المعروف باسم كنيسة المورمون.