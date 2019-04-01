وفد كوردستان الى بغداد الثلاثاء.. والإحصاء يحضر بقوة

اربيل (كوردستان 24)- قال ممثل حكومة إقليم كوردستان فارس عيسى، إن الوفد الحكومي سيبدأ زيارة الى بغداد بعد غد لبحث جملة ملفات بينها التعداد العام للسكان في البلاد.

يأتي هذا في الوقت الذي تقول فيه حكومة الإقليم إن لديها ملاحظات على آلية التعداد السكاني. وأشارت الى سعيها الى عقد اتفاق عادل حول الموازنة الاتحادية للعام 2020.

وقال عيسى في مقابلة مع كوردستان 24 عبر الاقمار الصناعية، إن وفد حكومة الإقليم سيزور بغداد يوم الثلاثاء لإجراء محادثات حول عدد من الملفات.

وتابع "يريد إقليم كوردستان أن يحسم خلافاته مع بغداد".

وذكر ممثل حكومة الإقليم أن المسؤولين الكورد سيبحثون في بغداد ملف الموازنة المالية والرواتب فضلاً عن النفط والتعداد السكاني.

وتقررت زيارة الوفد الى بغداد في اجتماع عقد مجلس وزراء اقليم كوردستان قبل اربعة أيام، وتم فيه استعراض آخر المستجدات في العلاقات مع الحكومة الاتحادية.

بحسب مصدر مطلع سيتألف الوفد الذي سيزور بغداد، من وزراء فضلاً عن مدير ديوان مجلس الوزراء بالإضافة الى سكرتير المجلس.

ونال إقليم كوردستان، في الموازنة المالية السابقة، حصة لا تتجاوز 13 بالمئة بخلاف الحصص السابقة والبالغة 17 بالمئة.

ولطالما نشبت خلافات بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة اقليم كوردستان حول الموازنة المالية منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.