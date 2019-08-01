تركيا تنفذ غارات جوية على مناطق باقليم كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، انها نفذت غارات جوية على معاقل لحزب العمال الكوردستاني داخل اقليم كوردستان.

وبحسب ما افاد البيان فإن المقاتلات التركية قصفت 13 موقعا للحزب داخل مناطق في الاقليم.

وأصبح القصف التركي في المناطق الحدودية المترامية وكذلك جبال قنديل امراً معتاداً منذ انهيار عملية السلام بين حزب العمال وانقرة في عام 2015.

ويأتي القصف التركي ضمن عملية "المخلب" التي اطلقها الجيش منذ اواخر ايار مايو الماضي.

واستهدفت الغارات مواقع في مناطق "زاب" و "غارا" و"قنديل" و "اسوس".

وكثيراً ما يسفر القصف والهجمات المتبادلة بين الاتراك وحزب العمال عن سقوط مدنيين لاسيما الذين يسكنون في مناطق حدودية نائية.

ولطالما طالب المسؤولون الكورد بعدم اتخاذ اراضي الإقليم منطلقاً لشن هجمات على تركيا ودول الجوار.

وقتل اكثر من 40 الف شخص منذ أن بدء الصراع بين حزب العمال الكوردستاني والدولة التركية في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

سوار أحمد