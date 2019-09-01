إقليم كوردستان يحتفي بسائقين ملتزمين مرورياً منذ عقدين

السليمانية (كوردستان 24)- احتفت شرطة المرور في إقليم كوردستان، بعدد من السائقين وذلك لسجلهم المتميز في القيادة حيث لم تُحرر بحقهم أي مخالفات طيلة العقدين الماضيين.
وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع مديريات المرور الاخرى في الإقليم، حسبما قاله رشيد علي، وهو ضابط في شرطة مرور قضاء بشدر في السليمانية.
وأضاف علي في حديث لكوردستان 24 أن هذا الاحتفاء يهدف ايضاً الى تشجيع الآخرين على الالتزام بقوانين وتعليمات المرور في الشوارع.
وتابع "نعتقد أن تحرير مخالفات على السائقين لا يفي الغرض وليس كافياً لجعلهم يلتزمون بقواعد المرور.. لذلك سنكرم ونحتفي بمن لم يرتكبوا أي مخالفات خلال العقدين الماضيين".
وعبر ضابط المرور عن أمله بأن يشجع هذا التكريم السائقين الآخرين، لاسيما الشباب، على الالتزام بقواعد وتعليمات شرطة المرور من اجل السلامة العامة.
وكانت شرطة المرور قد نصبت في السنوات القليلة الماضية شبكة واسعة من كاميرات تحديد السرعة في الطرق السريعة والداخلية لرصد السائقين المخالفين. وأسهمت تلك الكاميرات في تقليل نسبة الحوادث السير نتيجة السرعة، حسبما ما قالته الشرطة.
ويعد محمود رسول أحد السائقين الذين تم الاحتفاء بهم بالشكر والثناء والتقدير بعد أن حافظ على نظافة سجله المروري لمدة 36 عاماً.
وقال رسول لكوردستان 24 بينما كان يقف بجانب سيارته، إنه حصل على رخصته في عام 1983 وهي الفترة التي كان من الصعب فيها اجتياز اختبار القيادة.
وتابع "منذ حصولي على رخصة قيادتي، لم ارتكب أي مخالفة، ولا حتى بالنسبة لمخالفة السرعة... أتابع الحد الأقصى للسرعة لكل شارع".
ويسجل اقليم كوردستان سنويا ارتفاعا بعدد ضحايا حوادث السير نتيجة السرعات الزائدة او عدم الالتزام بالقواعد. ففي منطقة رابرين وحدها وقع 144 حادث سير مخلفاً 15 قتيلا وإصابة 159 آخرين بجروح، وفق ما اعلنته سابقا مديرية شرطة المرور هناك.
وتقول مديرية شرطة المرور إن معظم حوادث السيارات تقع بسبب عدم التزام السائقين بالتعليمات.
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