خلفان يتهم الحشد بضرب السعودية: بإمكانها حرق معسكراته

اربيل (كوردستان 24)- اتهم نائب قائد شرطة دبي ضاحي خلفان الأحد الحشد الشعبي العراقي بمهاجمة المصالح النفطية في السعودية.

وهذا اول اتهام صريح يدلي به مسؤول خليجي بعد يوم من تعرض مصفاتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية بالمنطقة الشرقية الى هجمات بطائرات مسيرة.

وعلى الرغم من أن جماعة الحوثي أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات، إلا أن كتاباً وإعلاميين سعوديين لمحوا الى مسؤولية الحشد الشعبي، وهو ما كرره خلفان.

وكتب خلفان على حسابه في تويتر عندما يهاجم (الحشد الشعبي)... السعودية عندها تدرك الى أي مدى اصبح العراق مستعمرة من خلالها ينفذ الاعداء الى قلب الأمة".

وأضاف "تستطيع (السعودية) أن ترسل طائرات مسيرة وتحرق كل معسكرات (الحشد) الشعبي العراقي فلماذا الانتظار؟ لأن الطائرات المسيرة اليوم ممكن أي جهة تتمتلكها وترسلها مشحونة".

ودعا خلفان السعودية الى التعامل مع الحشد الشعبي بـ"العصا".

ودأب خلفان على انتقاد العراق ولطالما اتهم بغداد بالانصياع للنفوذ الايراني. وغالبا ما يكتب المسؤول الاماراتي تغريدات مثيرة للجدل.

كانت وسائل اعلام ايرانية نشرت تسجيلاً يتحدث فيه قائد المهام الخارجية في الحرس الثوري قاسم سليماني ويقول فيه إن جبهة الإمام الحسين كانت تمثل ايران بعد الثورة "لكنها اليوم ذات افرع عديدة... انصار الله في اليمن، والحشد الشعبي يستلهم" العقيدة ذاتها.