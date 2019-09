بالفيديو | غارات مجهولة تستهدف فصائل عراقية داخل سوريا

اربيل (كوردستان 24)- افادت مصادر مطلعة وشهود صباح الاثنين بسماع دوي ثلاثة انفجارات على الاقل في منطقة قرب منطقة البوكمال السورية على الحدود مع العراق.

وقال الشهود إن القصف نفذته طائرات مجهولة فيما يبدو واستهدف على الارجح موقعاً تتمركز فيه قوات من الحرس الثوري الايراني وفصائل عراقية.

وتقع البوكمال شرقي سوريا على الحدود مع العراق. وسبق ان استهدف قصف مجهول فصائل شيعية في بلدة القائم العراقية المجاورة.

وذكرت المصادر المطلعة لكوردستان 24 أن الغارات استهدفت عدداً من الفصائل المنضوية في الحشد الشعبي ومنها حزب الله العراقي وحركة الإبدال.

#BREAKING: Two hours ago, #Israel Air Force carried-out an airstrike against #IRGC backed #PMU (Hashd al-Shaabi) in their new base at #AbuKamal or Al-Bukamal near #Iraq-#Syria border. Here is the first video of the airstrike. pic.twitter.com/YTscZW62NP