بالفيديو | غارات مجهولة تستهدف فصائل عراقية داخل سوريا

اربيل (كوردستان 24)- افادت مصادر مطلعة وشهود صباح الاثنين بسماع دوي ثلاثة انفجارات على الاقل في منطقة قرب منطقة البوكمال السورية على الحدود مع العراق.

وقال الشهود إن القصف نفذته طائرات مجهولة فيما يبدو واستهدف على الارجح موقعاً تتمركز فيه قوات من الحرس الثوري الايراني وفصائل عراقية.

وتقع البوكمال شرقي سوريا على الحدود مع العراق. وسبق ان استهدف قصف مجهول فصائل شيعية في بلدة القائم العراقية المجاورة.

وذكرت المصادر المطلعة لكوردستان 24 أن الغارات استهدفت عدداً من الفصائل المنضوية في الحشد الشعبي ومنها حزب الله العراقي وحركة الإبدال.

وقال شهود إن جماعة "حيدريون" ايضاً تتمركز في المنطقة فضلاً عن فصائل النجباء وفاطميون وزينبيون.

وذكرت محطة العربية التلفزيونية أن القصف اوقع "قتلى وجرحى".

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الانفجارات وقعت بفعل "طائرات مجهولة".

وقال الصحفي العسكري الاسرائيلي باباك تاغفاي إن القصف نفذته اسرائيل.

وكانت تقارير صحفية غربية ذكرت في وقت سابق أن ايران تسعى لبناء قاعدة عسكرية "سرية" على الحدود العراقية السورية.