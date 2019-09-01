سقوط العشرات بركضة الطويريج بكربلاء

اربيل (كوردستان 24)- قالت مصادر في وزارة الصحة، الثلاثاء، ان عشرات الضحايا سقطوا بين قتيل وجريح اثر تدافع قرب باب الرجاء خلال اداء مراسم ركضة طويريج في مدينة كربلاء.

وقال مصدر صحي لكوردستان 24 ان "16 شخصا توفوا واصيب 75 آخرين اثناء ركضة الطويريج".

واكد المصدر ان الاحصائيات غير نهائية، مشيرا الى استنفار كوادر وزارة الصحة لاسعاف المصابين.

وقالت وسائل اعلامية ان الحادث كان نتيجة الزخم الكبير والتدافع وليس نتيجة انهيارات في سرداب.

وتقام ركضة الطويريج سنويا في يوم العاشر من محرم لاحياء مراسيم استشهاد الامام الحسين واهل بيته وصحبه (ع) في واقعة الطف، حيث تعد هذه الركضة احدى اكبر التجمعات البشرية.

سوار أحمد