سوریا

دمشق "تدرس" رفع دعوى دولية ضد واشنطن بسبب النفط

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
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دمشق "تدرس" رفع دعوى دولية ضد واشنطن
المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة السورية، بثينة شعبان
دمشق امريكا النفط بثينة شعبان

أربيل (كوردستان 24)- قالت المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة السورية، بثينة شعبان، ان سوريا تدرس إمكانية رفع دعوى دولية ضد الولايات المتحدة بسبب النفط السوري.

وجاء حديث شعبان، خلال مقابلة أجرتها مع قناة "الميادين" نشرت يوم امس الأربعاء.

واكد الرئيس السوري بشار الاسد خلال مقابلة في نوفمبر الماضي، أن سوريا سترفع شكوى للأمم المتحدة بشأن مسألة سرقة النفط السوري من قبل الولايات المتحدة.

واعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب اكثر من مرة ان القوات الأمريكية قامت بتأمين حقول النفط بشمال شرقي سوريا.

واقترح ترامب بأن تدير شركة "إكسون موبيل"، أو شركة نفط أمريكية أخرى، حقول نفط سوريا.

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