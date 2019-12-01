القوات الامنية تعتقل مطلوبين من داعش في نينوى

أربيل (كوردستان 24)- اعتقلت القوات الامنية، اليوم الاثنين، عنصرين من تنظيم داعش في محافظة نينوى.

وذكر بيان لخلية الإعلام الامني ان مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية والعاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية من خلال المتابعة المستمرة وجمع المعلومات في محافظة نينوى، تمكنت من القاء القبض على ارهابيين إثنين ينتميان لعصابات داعش الارهابية وهما مطلوبان وفق المادة (4/ارهاب).

وتابع البيان "بعد التعمق بالتحقيق مع احد الارهابيين اعترف بوجود وكر ضمن محافظة صلاح الدين وعلى الفور انتقلت القوة الى المكان وعثرت على 3 أحزمة ناسفة وبندقية كلاشنكوف و10 صواعق تفجير وفتيل تفجير وحاوية عتاد احادية، فضلا عن ادوات اخرى تستخدم في العمليات الارهابية، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً".

ورغم ان العراق اعلن القضاء على تنظيم داعش قبل اكثر من عامين إلا ان التنظيم لا يزال يشن هجمات على مدنيين وعسكريين في مناطق مختلفة من البلاد.

سوار احمد