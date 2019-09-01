اربيل (كوردستان 24)- شنت تركيا غارة جوية على سيارة كان يستقلها اعضاء من حزب العمال الكوردستاني قرب جبال قنديل بإقليم كوردستان، حسبما افادت مصادر محلية.

وقالت المصادر لكوردستان 24، إن طائرة حربية تركية قصفت مساء أمس سيارة حمل صغيرة كان يستقلها أفراد من حزب العمال الكوردستاني.

ولم تذكر المصادر ما اذا كان القصف اسفر عن سقوط قتلى. لكن صوراً حصلت عليها كوردستان 24 اظهرت احتراق السيارة بالكامل.

ويقول مراسل كوردستان 24 إن الضربة الجوية ادت الى اندلاع حريق في المنطقة المحيطة.

ونفذت الضربة في منطقة تقع ضمن بلدة جومان في اقصى الشمال الشرقي لأربيل.

ويوم الجمعة، قالت وزارة الدفاع التركية إن طائرة تركية نفذت غارة على جبل قنديل واسفرت عن "تحييد" اثنين من مقاتلي العمال و"تدمير مواقع ومخابئ وملاجئ" للحزب.

ويستخدم الجيش التركي لفظ "تحييد" في العادة للإشارة إلى القتل لكنه يستخدمه في بعض الأحيان للإشارة إلى الإصابة أو الاعتقال.

ورفع حزب العمال الكوردستاني السلاح بوجه الدولة التركية منذ عام 1984 من أجل الحكم الذاتي في المناطق ذات الأغلبية الكوردية.

وبات القصف التركي عند جبال قنديل والمناطق الحدودية المترامية امرا معتادا منذ انهيار عملية السلام بين حزب العمال وانقرة عام 2015.

وتصنف تركيا حزب العمال الكوردستاني "منظمة ارهابية" وتتهمه باستخدام الاراضي العراقية منطلقاً لشن هجمات داخل اراضيها.

وكانت حكومة اقليم كوردستان قد جددت مطالبتها مؤخرا لكل من حزب العمال الكوردستاني وتركيا بعدم جعل اراضي الاقليم ساحة حرب.

وغالبا ما يسقط ضحايا مدنيون بفعل الاشتباكات بين طرفي النزاع.