اربيل تنضم لمنظمة المدن الفرانكفونية العالمية

اربيل (كوردستان 24)- انضمت مدينة اربيل لمنظمة المدن الفرانكفونية العالمية وذلك بعد التصويت على انضمامها خلال أعمال المؤتمر 89 للمنظمة والمنعقد في مدينة كيغالي عاصمة رواندا.
ووجهت رئيسة المنظمة آن هيدالكو في كلمة لها خلال المراسيم التي تمت يوم الاثنين الماضي الشكر لوفد حكومة اقليم كوردستان والذي يشارك للمرة الاولى في المؤتمر.
وبعد أن قدمت هيدالكو موجزا عن اربيل واقليم كوردستان، أكدت على اهمية انضمام اربيل الى المنظمة بغية تعميق علاقاتها مع باقي مدن العالم.
وقال محافظ مدينة اربيل نوزاد هادي لكوردستان24 ان "اربيل وعبر انضمامها للمنظمة ستتمكن من الاستفادة من تجارب الدول في تحسين خدماتها للمواطنين وكيفية تحقيق التطور والازدهار في كافة المجالات".
وأكد هادي ان التعاون بين المدن المنضوية في المنظمة سيسمح بتبادل الخبرات في كافة المجالات وخصوصا مايخص الخدمات.
وتتألف منظمة المدن الفرانكفونية العالمية من 194 مدينة تنتمي لـ 51 دولة، وتهدف إلى تأسيس التعاون المتبادل في مختلف المجالات بين المدن الأعضاء فيها، ومركزها الرئيسي في العاصمة الفرنسية باريس.
سوار أحمد
خریطة الموقع | سیاسة الخصوصیة | من نحن | للاتصال بنا | وظائف شاغرة