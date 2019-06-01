اربيل تنضم لمنظمة المدن الفرانكفونية العالمية

اربيل (كوردستان 24)- انضمت مدينة اربيل لمنظمة المدن الفرانكفونية العالمية وذلك بعد التصويت على انضمامها خلال أعمال المؤتمر 89 للمنظمة والمنعقد في مدينة كيغالي عاصمة رواندا.

ووجهت رئيسة المنظمة آن هيدالكو في كلمة لها خلال المراسيم التي تمت يوم الاثنين الماضي الشكر لوفد حكومة اقليم كوردستان والذي يشارك للمرة الاولى في المؤتمر.

وبعد أن قدمت هيدالكو موجزا عن اربيل واقليم كوردستان، أكدت على اهمية انضمام اربيل الى المنظمة بغية تعميق علاقاتها مع باقي مدن العالم.